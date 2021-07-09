Украина В Ивано-Франковской области трое детей попали в реанимацию из-за укуса змеи

2021-07-09 12:23

В Ивано-Франковской области трое детей госпитализированы из-за укусов змей. Они находятся в реанимации, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

Так, вчера поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили ребенка 2005 рождения с анафилактическим шоком вследствие укуса змеи. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Также ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Ее госпитализировали в КНП "ОДКБ". Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что на детской площадке змея укусила ребенка 2005 года рождения. Пострадавший также находится в реанимации КНП "ОДКБ" в тяжелом состоянии.

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