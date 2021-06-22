Украина Массовое отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших увеличилось

2021-06-22 10:03

В Ивано-Франковской области возросло количество пострадавших в результате отравления в гостинично-развлекательном комплексе "Дубрава" увеличилось до 11 человек. 

"По состоянию на 22 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, которые 17 июня употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе "Діброва" в с. Диброва Ивано-Франковского района", — сообщает пресс-служба ГосЧС.

Состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести. Также проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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