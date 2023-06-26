ВОЙНА В Украине Из-за грозового шторма в Украине обесточены 120 населенных пунктов

2023-06-26 14:31

В результате грозового шторма в Украине обесточены 120 населенных пунктов. Об этом сообщает Минэнерго в понедельник, 26 июня.

В частности, обесточены потребители в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской, Полтавской областях.

В настоящее время остаются без света 59 населенных пунктов в Сумской области, 7 – в Кировоградской области, 18 – в Полтавской области, 12 – в Черниговской, в Одесской области – 24 населенных пункта, – говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений также временно выключались потребители в Киеве и Киевской области.

В результате очередного ракетно-дронового удара рашистов по территории Украины попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксирован. Но из-за вражеского террора прифронтовых и приграничных с РФ областей обесточивалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. В Харьковской области в результате обстрелов временно оставались без света более 9 тыс. потребителей. В Херсоне без света остается 13,5 тыс. потребителей.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. При этом электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

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