ВОЙНА В Украине Враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры - обесточены 538 населенных пунктов

2024-09-09 12:28

По состоянию на данное время в Украине из-за российских обстрелов и по техническим причинам полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщило Укрэнерго в понедельник, 9 сентября.

"Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Черниговской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Черкасской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Минэнерго добавляет, что российские агрессоры атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Так, в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

В Донецкой области при обстреле обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточены 3,1 тысячи абонентов в трех населенных пунктах.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12749 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1287 МВт.

Энергетики не прогнозируют отключения света в регионах, но просят граждан не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы вечернего максимального потребления - с 18:00 до 22:00.

 

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