ВОЙНА В Украине В Минэнерго сообщили, какова сейчас реальная ситуация в энергосистеме Украины

2024-08-08 14:29

В результате вражеских обстрелов обесточены более 10 тысяч абонентов в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в четверг, 8 августа.



На Донетчине в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 1,4 тысячи абонентов в трех населенных пунктах. Энергетики запитали 8,9 тысячи абонентов в восьми населенных пунктах. Пока остаются без подачи напряжения 135 населенных пунктов, что составляет 79,8 тысячи абонентов.



В Запорожской области в результате боевых действий остаются без подачи напряжения 3,7 тысячи потребителей в 52 населенных пунктах.



В Киевской области из-за технологических нарушений без света 2,8 тысячи абонентов в одном населенном пункте.



В Сумской области в результате боевых действий без подачи напряжения остаются 78 населенных пунктов - 6,3 тысячи потребителей.



В Харьковской области в результате боевых действий без электроснабжения 38,4 тысячи абонентов.



В Херсоне энергетики заживили 103 потребителей, в городе остаются без электроснабжения более 12 тысяч потребителей. В области энергетики возобновили питание тока для 73 потребителей в одном населенном пункте. В результате ночных обстрелов дополнительно обесточены семь населенных пунктов - 1361 потребитель. В общей сложности в области без света более 27 тысяч потребителей в 54 населенных пунктах.



В Хмельницкой области в одном из населенных пунктов неизвестные лица повредили распределительный газопровод среднего давления. Без газоснабжения - 240 абонентов частного сектора.



В Черниговской области в результате технологических нарушений обесточены 318 абонентов. Из-за боевых действий без электроснабжения 1,2 тысячи абонентов в 21 населенном пункте.