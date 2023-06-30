ВОЙНА В Украине Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2

2023-06-30 15:37

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall от имени правительства Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Компания объявила, что страна сделала заказ на "трехзначное число миллионов евро". Там добавили, что соответствующая договоренность была достигнута с федеральным правительством Германии.

Речь идет о танках Leopard 2A4, которые Rheinmetall сняла из предыдущих запасов в разных государствах, имевших их на вооружении.

Партнеры Украины создали танковую коалицию для вооружения ВСУ более современной техникой.

Ранее несколько европейских стран, а также Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла в Украину.