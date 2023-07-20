ВОЙНА В Украине Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2А4

2023-07-20 08:26

Испания отправила в Украину еще четыре танка Leopard 2А4. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес после встречи в формате Рамштайн, передает Europa Press.

Отмечается, что танки будут доставлены в ближайшее время. Также Испания планирует передать 10 бронетранспортеров после капремонтов и несколько бронированных вездеходов, грузовики и машины скорой помощи, боеприпасы, в том числе и больших калибров.

В своем выступлении Роблес отметила передачу Украине полевого госпиталя с возможностями экстренной хирургии, необходимыми послеоперационными помещениями, аптекой, стерилизацией, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

Госпиталь уже отправлен в Украину транзитом через Польшу. Вчера вернулись украинские врачи и персонал тылового обеспечения, которые после двухнедельной интенсивной подготовки в Сарагосе готовы развернуть, настроить и управлять госпиталем на фронте.

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В оперативному командуванні Південь прокоментували нічну атаку по Одещині та Миколаївщині 2023-07-20 11:34
Для впервые принятых на военную службу по контракту, установили испытательный срок 2023-07-20 09:31
Испания отправила в Украину новую партию танков Leopard 2А4 2023-07-20 08:26