ВОЙНА В Украине Польша получила официальное разрешение Германии на ремонт украинских танков Leopard

2023-07-25 11:33

Правительство Германии подтвердило информацию о достижении согласия с польской стороной о ремонте танков немецкого производства, получивших повреждение на фронте в Украине. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ в кабмине страны Митко Мюллер на брифинге в Берлине, сообщает информагентство Укринформ.

"Мы приветствуем, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", - подчеркнул офицер.

Мюллер оценил немецко-польские усилия как успешные.

Вместе с тем суммы и пропускную способность он называть не стал.

Напомним, в феврале 2023 года Польша подтвердила согласие на ремонт потрадавших в войне танков Leopard для Украины, если Германия передаст запчасти.

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