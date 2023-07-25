Правительство Германии подтвердило информацию о достижении согласия с польской стороной о ремонте танков немецкого производства, получивших повреждение на фронте в Украине. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ в кабмине страны Митко Мюллер на брифинге в Берлине, сообщает информагентство Укринформ.
"Мы приветствуем, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", - подчеркнул офицер.
Мюллер оценил немецко-польские усилия как успешные.
Вместе с тем суммы и пропускную способность он называть не стал.
Напомним, в феврале 2023 года Польша подтвердила согласие на ремонт потрадавших в войне танков Leopard для Украины, если Германия передаст запчасти.