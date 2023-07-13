ВОЙНА В Украине Киевской блогерше объявили подозрение за публикацию материалов о работе ПВО

2023-07-13 10:27

В Киеве правоохранители объявили подозрение местной жительнице, распространявшей в мессенджере материалы о работе противовоздушной обороны и расположении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.

Злоумышленнице инкриминируется распространение несанкционированной информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Установлено, что в мае 34-летняя подозреваемая на свой мобильный телефон осуществила видеосъемку и распространила в мессенджере расположение Вооруженных сил Украины, направление систем ПВО и результат поражения воздушных целей. Тем самым фигурантка нанесла угрозу информационной и национальной безопасности государства.

Установив личность злоумышленницы, правоохранители провели по месту жительства неотложный обыск. В результате был изъят телефон, который женщина использовала для распространения запрещенных материалов. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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