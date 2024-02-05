ВОЙНА В Украине Почему нельзя снимать работу ПВО: Игнат подробно объяснил

2024-02-05 20:04

 

В случае съемки работы противовоздушной обороны враг получает возможность точно определить, где стоит пусковая установка, например Patriot, и нанести повторный удар.

Работу ПВО снимать нельзя, ведь враг анализирует все видео и комментарии. И каждый снимок или видео могут стать источником информации для российских оккупантов.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире YouTube-канала Центра противодействия дезинформации.

Почему нельзя снимать работу ПВО

Игнат объяснил, что снимать работу ПВО нельзя, потому что каждый снимок может стать источником информации для врага.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то — это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", – рассказал спикер ВС.

Он также объяснил, как работают россияне с процессом съемки работы украинской ПВО.

"С одной точки снимает один человек, с другой точки – второй человек, с третьей точки – третий человек. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем, Patriot и нанести повторный удар", – пояснил Игнат.

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