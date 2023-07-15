ВОЙНА В Украине "Без железной руки": Залужный назвал различие между украинской и роCCийской армиями

2023-07-15 16:30

 

Вместо того, чтобы управлять железной рукой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный часто спрашивает различных точек зрения и мнений и не только среди своих генералов. Даже сейчас бойцы на передовой часто могут напрямую связаться с Залужным через соцсети. Об этом рассказал Главнокомандующий изданию The Washington Post.

Детали

Попытки Залужного изменить культуру в армии и отказаться от советского наследия можно увидеть и на поле боя. Годы обучения и углубления связей с силами НАТО сделали украинские силы более ловкими, чем российские в этой войне.

Командиры низшего уровня на местах часто чувствуют себя уполномоченными быстро принимать решения, а не запускать каждое решение вверх по звену командования.

Дополнение

Предположение, что это будет война между большой советской армией и малой советской армией, было ошибочным во многих странах. Поэтому сложилось мнение, что Киев падет через три дня, а Украина – через три недели. Но в Украине уже не советская армия.

Даже во время общения с военными Залужный может похвалить своих подчиненных или сказать, он — «молодец». Так Главнокомандующий ВСУ проявляет человечность, что делает его особенным, говорится в издании.

Военные по-прежнему требуют строгого порядка и дисциплины. Залужный может быть строгим и требовательным, но не перегибает палку.

Цитата

«Я не издеваюсь над людьми, не подавляю их, не унижаю», — говорит Залужный.

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