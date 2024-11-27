ВОЙНА В Украине Какие потери Украина понесла в войне с роССией: подсчеты The Economist

2024-11-27 19:15

Отмечается, что в Украине и России количество погибших в боях по отношению к населению выше, чем в США во время вьетнамской и корейской войн вместе взятых.

Потери Украины в войне могут составлять не менее 60-100 тысяч. погибших военных. Возможно, еще 400 тыс. бойцов получили слишком серьезные ранения, чтобы продолжать участвовать в боях.

Такие подсчеты сделало издание The Economist.

Потери РФ в войне

В ноябрьском отчете издания Wall Street Journal со ссылкой на анонимных работников западной разведки говорится, что на войне погибли до 200 тыс. российских военных. По последним оценкам The Economist, опубликованным в июле, по состоянию на конец июня погибли 106-140 тыс. российских бойцов.

В то же время данные о потерях Украины получить труднее, в том числе из-за того, что ее союзники неохотно дают оценки.

Потери Украины в войне

Чтобы подсчитать потери Украины с начала полномасштабного вторжения России, журналисты начали сбор данных о гибели в боях из вытоков или опубликованных отчетов разведывательных служб, чиновников в области обороны, исследователей и данных разведки из открытых источников. Эти отчеты сложно проверить независимо. А пропавшие без вести и считающиеся погибшими военные не всегда фиксируются в данных. Тем не менее, отчеты указывают на примерное количество погибших.

Так, предполагается, что в настоящее время погибли не менее 60-100 тыс. украинских военных. Возможно, еще 400 тыс. бойцов получили слишком серьезные ранения, чтобы продолжать участие в боевых действиях. В эти цифры не входят погибшие среди гражданского населения, о которых крайне мало данных. Считается, что погибли много десятков тысяч мирных жителей.

Данные сайта ualosses свидетельствуют о том, что с 2022 года погибли не менее 60 435 украинских солдат. В отличие от других источников, ualosses каталогизирует имена и возраст погибших, что позволяет вычислить потери по возрастным группам и как процент мужского населения.

Цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины мужского пола призывного возраста (18-49 лет). Данные из ualosses не исчерпывающие, и не известен возраст всех военных. Реальная доля погибших на войне мужчин выше.

Часть раненых, которые не могут продолжать воевать, еще больше: если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится шесть-восемь тяжело раненых украинских военных, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или был слишком серьезно ранен, чтобы воевать дальше.

В Украине и России количество погибших в боях по отношению к населению выше, чем в США во время вьетнамской и корейской войн вместе взятых. Число боевых потерь обеих стран быстро приближается к американским потерям во Второй мировой войне. Потери РФ в Украине с 2022 года, не считая гибели завербованных иностранных бойцов, превышают количество потерь во всех ее войнах с 1945 года вместе взятых.

Напомним, издание The New York Times в своей статье сообщило, что потери украинской армии составляют 57 тыс. бойцов.