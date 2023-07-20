ВОЙНА В Украине роССия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, - Белый Дом

2023-07-20 18:26

Российские оккупанты могут атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину.

Об этом заявил спикер Совета национальной обороны Белого дома Адам Годж.

Ранее в тот же день Министерство обороны России заявило, что любое судно, следующее в украинский порт, будет рассматриваться как потенциально перевозящее военный груз.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать какие-либо атаки на гражданские корабли в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину", - сказал Годж.