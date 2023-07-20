ВОЙНА В Украине На севере временно оккупированного Крыма прогремели взрывы - соцсети

2023-07-20 16:48

 

Оккупационные "власти" не назвали населенный пункт, где раздались взрывы, однако по информации Telegram-каналов - это произошло в селе Раздольное.

Взрывы раздались на северо-западе временно оккупированного Крыма в четверг ночью, 20 июля. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Оккупационные "власти" заявили, что в результате взрывов повреждены четыре административных здания, на месте работают профильные службы. Они добавляют, что жертвой взрывов стал подросток.

Оккупанты утверждают, что причиной взрывов якобы стал беспилотник.

Название населенного пункта и сам район, где ночью раздавались взрывы, россияне держат в секрете.

Telegram-канал Крымский ветер заявил, что взрывы в 4:30 прогремели в поселке Раздольное (центр Раздольненского района).

В соцсети скептически оценили заявление гауляйтера Крыма Сергея Аксенова об атаке только одного беспилотника, поскольку говорится о повреждении четырех административных зданий.

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