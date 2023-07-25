ВОЙНА В Украине фото Украинские военные применили дальнобойные американские кассетные боеприпасы

2023-07-25 13:35

Украинские военные уже используют кассетные боеприпасы против российских агрессоров. Первый снимок таких снарядов, которые получила Украина от США, обнародовало сообщество Ukraine Weapons Tracker .

На фото изображены снаряды по маркировке D864, соответствующие снаряду M864.

Известно, что снаряд большой дальности M864 содержит 72 кассетных субэлемента – 24 кумулятивных M46 и 48 противопехотных M42, весящих 208 и 213 граммов соответственно.

Снаряд способен пробить до 70 мм бронестали, что в целом достаточно для поражения даже тяжелых танков врага.





