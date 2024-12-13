ВОЙНА В Украине В США назвали главную проблему с подготовкой украинских пилотов для истребителей F-16

2024-12-13 14:35

Соединенные Штаты Америки готовы усилить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, однако сейчас темпы подготовки сдерживают из-за нехватки украинских авиаторов. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США.

"У нас было обучено ограниченное количество пилотов не потому, что мы не готовы их учить, мы готовы и как можно больше", - отметил Салливан.

Однако, по словам чиновника, главным препятствием для расширения подготовки пилотов является недостаточное количество украинских кандидатов для формирования полноценной летной способности.