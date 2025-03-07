Мир Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов

2025-03-07 09:29

Литва вышла из международной конвенции, запрещающей приобретение, использование и производство кассетных боеприпасов, сообщает LRT.

Еще осенью Литва передала ООН необходимые документы, запустив шестимесячный срок вступления решения в силу. Этот срок истек.

Свое решение Литва обосновала тем, что такие боеприпасы использует Россия, а для сдерживания потенциального агрессора необходимо использовать все возможные средства.

Кассетный боеприпас - это контейнер, запускаемый из воздуха или земли, внутри которого содержится от нескольких десятков до нескольких сотен суббоеприпасов. При взрыве они рассеиваются на территории размером с футбольное поле. Противники использования кассетных боеприпасов в вооруженных конфликтах утверждают, что их сложно контролировать, поэтому растет непропорциональная угроза мирному населению.

Власти Литвы обещают минимизировать возможные негативные последствия использования такого вооружения. В частности, планируется внедрение алгоритма, который обеспечит максимально быстрое обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов после любых военных действий.

Также страна рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и планирует принять окончательное решение в ближайшие месяцы.