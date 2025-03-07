Мир Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов

2025-03-07 09:29

Литва вышла из международной конвенции, запрещающей приобретение, использование и производство кассетных боеприпасов, сообщает LRT.

Еще осенью Литва передала ООН необходимые документы, запустив шестимесячный срок вступления решения в силу. Этот срок истек.

Свое решение Литва обосновала тем, что такие боеприпасы использует Россия, а для сдерживания потенциального агрессора необходимо использовать все возможные средства.

Кассетный боеприпас - это контейнер, запускаемый из воздуха или земли, внутри которого содержится от нескольких десятков до нескольких сотен суббоеприпасов. При взрыве они рассеиваются на территории размером с футбольное поле. Противники использования кассетных боеприпасов в вооруженных конфликтах утверждают, что их сложно контролировать, поэтому растет непропорциональная угроза мирному населению.

Власти Литвы обещают минимизировать возможные негативные последствия использования такого вооружения. В частности, планируется внедрение алгоритма, который обеспечит максимально быстрое обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов после любых военных действий.

Также страна рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и планирует принять окончательное решение в ближайшие месяцы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Германия значительно увеличивает количество своего военного контингента в Литве

2025-01-24 14:39

На этой неделе Литва передаст Украине тысячи беспилотников,стоимостью свыше 5 млн евро

2025-01-14 11:30

Тысячи дронов для ВСУ застряли на складах в Литве из-за бюрократических тонкостей

2025-01-13 13:32

МИД Литвы призвал страны мира отреагировать на постановочные выборы президента Беларуси

2024-12-30 09:36

Еще новости в разделе "Мир"

Всех не согласных с политикой Трампа федеральных служащих будут немедленно увольнять

2025-03-07 12:29

Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов

2025-03-07 09:29

Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов

2025-03-04 08:24

Администрация Трампа отказалась от более 90% помощи иностранным государствам

2025-03-03 09:36
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Всех не согласных с политикой Трампа федеральных служащих будут немедленно увольнять 2025-03-07 12:29
Литва вышла из международной конвенции о запрете производства и использования кассетных боеприпасов 2025-03-07 09:29
Вашингтон одобрил передачу трех пакетов военной помощи Израилю почти на 3 млрд долларов 2025-03-04 08:24
Администрация Трампа отказалась от более 90% помощи иностранным государствам 2025-03-03 09:36