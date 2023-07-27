ВОЙНА В Украине роССия атакует порты, чтобы отпугнуть мировых судовладельцев - Гуменюк

2023-07-27 20:04

Украина полностью обеспечивала безопасность судоходства во время действия "зернового соглашения", но теперь россия пытается продемонстрировать миру противоположное, устраивая провокации. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Детали

По словам Натальи Гуменюк, если анализировать работу "зерновой сделки", которая функционировала под гарантией ООН и Турции, составляющая безопасности от Украины обеспечивалась в полном объеме. И замечаний от иностранных партнеров ни разу не было. Несмотря на то, что было много скрытых провокаций со стороны врага, и что россияне продолжали атаки объектов вокруг портовой инфраструктуры.

Цитата

"Когда действие соглашения завершилось, и нет международных гарантий от партнеров, враг начал атаковать портовую инфраструктуру, чтобы убедить судовладельцев мирового масштаба, что Украина не способна обеспечить безопасность для их судов, для функционирования портовой инфраструктуры. Враг провокативно преувеличивает свою силу и мощность ударов, чтобы убедить мировое сообщество в том, что порты опасны. Нам нужна мощная мировая поддержка, поддержка партнеров, которые станут гарантами этого соглашения, и тогда мы будем чувствовать, что способны обеспечить безопасность", - добавила Наталья Гуменюк.