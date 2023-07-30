ВОЙНА В Украине Зеленский объяснил вето на полмиллиарда для достройки музея Голодомора

2023-07-30 12:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отклонил закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающих выделение дополнительных 573,9 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора. Соответствующие предложения Президента к закону размещены на сайте парламента.

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"Не отрицая необходимости обеспечения завершения реконструкции и строительства Национального музея Голодомора - геноцида, не могу согласиться с предложенным Законом способом решения указанного вопроса в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - указано в предложениях Зеленского.

"Сейчас первоочередной задачей и обязанностью государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны для отпора вооруженной агрессии, прежде всего потребностей Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в вооружении, военной и другой технике, продовольствии, вещевом имуществе, других материальных ресурсах", - указал Президент.

Детали

Он также отметил, что "резервный фонд бюджета формируется для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении бюджета".

"Учитывая изложенное считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений прежде всего тех, которые приближают победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить", - резюмировал Глава государства.

Напомним

13 июля Верховная Рада выделила дополнительные 574 млн грн из государственного бюджета для достройки музея Голодомора.

28 июля Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон.

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