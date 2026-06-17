Політика Новим країнам-членам Європейського союзу можуть тимчасово обмежити право вето

2026-06-17 16:47

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос припустила, що новим країнам-членам ЄС можуть тимчасово обмежити право вето на початкових етапах їхнього членства. Таку заяву вона зробила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє ЄП.

На запитання журналістів щодо можливості позбавлення України права вето на початку її членства в ЄС Кос зазначила, що спочатку необхідно вирішити питання укладення договору про вступ, зокрема й для України. Вона підкреслила важливість того, щоб нові члени дотримувалися європейських стандартів і правил не тільки під час вступу до блоку, а й у довгостроковій перспективі - через 5, 10 або навіть 15 років після приєднання.

"Наразі ми перебуваємо в процесі його підготовки для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз - і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, - це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали", – зазначила єврокомісарка.

Кос наголосила, що кожний випадок буде обговорюватися окремо під час укладення відповідних угод.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували обговорити можливість тимчасового позбавлення права голосу нових членів ЄС, якщо для цього будуть підстави. Такий крок позиціонується як спосіб гарантування дотримання новачками принципів верховенства права.

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