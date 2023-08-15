Жизнь фото На аукцион Iconic Auctioneers выставили лимитированный гольф-кар королевы Великобритании

2023-08-15 13:35

На аукционе Iconic Auctioneers выставили гольф-кар Garia Courtesy, который использовала ныне покойная королева Британии. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Отмечается, что транспортное средство было изготовлено исключительно для того, чтобы Ее Величество могла посещать выставку цветов в Челси. Он использовался только дважды, преодолев всего 13 км.

Гольф-кар получил максимальную комплектацию с двумя дополнительными сиденьями и модернизированной литиевой батареей емкостью 120 Ач. Транспорт окрашен в белый цвет и способен вместить до шести человек. В список оборудования входят холодильник и подстаканники, а также аудиосистема с Bluetooth и динамиками.

Примерная стоимость Garia Courtesy составляет от 25 000 до 31 000 долларов.