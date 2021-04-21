Мир Елизавета II сегодня отмечает 95-летие - интересные факты о королеве Великобритании

2021-04-21 12:40

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летие. Из-за недавней потери мужа принца Филиппа, она будет встречать день рождения только в окружении прислуги, которая помогает ей во дворце. За время своего правления установила немало рекордов, ведь ее величество на королевском троне уже 68 лет.

Интересные факты о королеви Великобритании и ее ближайшем окружении: