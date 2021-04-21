Елизавета II сегодня отмечает 95-летие - интересные факты о королеве Великобритании
2021-04-21 12:40
Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летие. Из-за недавней потери мужа принца Филиппа, она будет встречать день рождения только в окружении прислуги, которая помогает ей во дворце. За время своего правления установила немало рекордов, ведь ее величество на королевском троне уже 68 лет.
Интересные факты о королеви Великобритании и ее ближайшем окружении:
- В юные годы Елизавета отличалась тягой к знаниям и старательностью. Она владела несколькими языками, а с 11 лет была скаутом.
- Период взросления Елизаветы II пришелся на Вторую мировую войну. Ближе к концу войны юная принцесса пошла на служить в армию. Елизавета стала механиком: она научилась водить и обслуживать военные грузовики.
- В 1947 году Елизавета и Филипп поженились в Вестминстерском аббатстве. Эта свадьба стала первым крупным послевоенным праздником, который с радостью восприняло английское общество.
- Елизавета и Филипп воспитали четверых детей. Сейчас Елизавета имеет восемь внуков и десять правнуков.
- Сейчас королева не влияет на политику страны, хотя все решения в Англии принимают от ее имени.
- Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает службу.
- Королева носит одежду британского производства только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе. В черном она может появиться во время траура.
- Королева любит водить авто и кататься на лошадях.
- Ее муж, 99-летний Филипп, был самым старшим человеком в истории королевской семьи. Он был настоящим романтиком, фанатом автомобилей, а также владел прекрасным чувством юмора.
- Любимые украшения Елизаветы – драгоценные броши и ожерелья из жемчуга.