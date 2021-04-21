Мир Елизавета II сегодня отмечает 95-летие - интересные факты о королеве Великобритании

2021-04-21 12:40

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II  отмечает 95-летие. Из-за недавней потери мужа принца Филиппа, она будет встречать день рождения только в окружении прислуги, которая помогает ей во дворце. За время своего правления установила немало рекордов, ведь ее величество на королевском троне уже 68 лет. 

Интересные факты о королеви Великобритании и ее ближайшем окружении:

  • В юные годы Елизавета отличалась тягой к знаниям и старательностью. Она владела несколькими языками, а с 11 лет была скаутом.
  • Период взросления Елизаветы II пришелся на Вторую мировую войну. Ближе к концу войны юная принцесса пошла на служить в армию. Елизавета стала механиком: она научилась водить и обслуживать военные грузовики.
  • В 1947 году Елизавета и Филипп поженились в Вестминстерском аббатстве. Эта свадьба стала первым крупным послевоенным праздником, который с радостью восприняло английское общество.
  •  Елизавета и Филипп воспитали четверых детей. Сейчас Елизавета имеет восемь внуков и десять правнуков.
  • Сейчас королева не влияет на политику страны, хотя все решения в Англии принимают от ее имени.
  • Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает службу.
  • Королева носит одежду британского производства только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе. В черном она может появиться во время траура.
  • Королева любит водить авто и кататься на лошадях.
  • Ее муж, 99-летний Филипп, был самым старшим человеком в истории королевской семьи. Он был настоящим романтиком, фанатом автомобилей, а также владел прекрасным чувством юмора.
  • Любимые украшения Елизаветы – драгоценные броши и ожерелья из жемчуга.

 

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