ВОЙНА В Украине В УКРАИНЕ ВЕРНУЛИ ДОВОЕННЫЕ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМНУСЛУГ

2023-08-18 13:30

Кабмин принял постановление № 828 относительно возобновления сроков предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера, а также признал утратившими силу некоторые другие свои постановления.

Постановление №828 вступит в силу 25 августа.

Председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав инвесторов Галина Янченко указала, что Правительство отменило постановление № 165, которое позволяло государственным органам месяцами не отвечать на запросы бизнеса и не предоставлять им административные услуги.

По ее словам, в свое время это постановление принималось совсем для других целей, на практике отдельные органы, такие как ГНС, начали трактовать его как возможность не делать свою работу.

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ВОЙНА В Украине

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