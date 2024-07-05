ВОЙНА В Украине Сколько украинцев уже обновили свои данные в приложении Резерв+

2024-07-05 22:12

Данные через приложение Резерв+ сейчас обновили в соответствии с новым законом о мобилизации два миллиона граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает Минобороны в Facebook.

"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество обновляющих данных людей продолжает расти ежедневно. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это бы заняло более 235 дней", – заявила чиновница.

Обновление данных через приложение занимает несколько минут, поэтому "Резерв+" стал первым местом, куда украинцы обращаются с этой целью. На втором месте – ЦНАП, на третьем – ТЦК и СП.

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Теперь у граждан есть 60 дней на обновление данных в ТЦК, ЦНАПах и в приложении Резерв+. Также в Минобороны объяснили, чем угрожает отказ обновлять данные в ТЦК.

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