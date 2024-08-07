Кабмин расширил перечень услуг, которые можно получить в ЦНАП - ПОЛНЫЙ СПИСОК
2024-08-07 09:35
Кабинет министров расширяет список сервисов, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления админуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
"Чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями, быстро и комфортно", - говорится в сообщении.
Какие услуги уже в ближайшее время можно будет оформить в ЦНАПе:
- взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;
- внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;
- назначение ежемесячной денежной компенсации для учеников учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.