Жизнь Кабмин расширил перечень услуг, которые можно получить в ЦНАП - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2024-08-07 09:35

Кабинет министров расширяет список сервисов, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления админуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями, быстро и комфортно", - говорится в сообщении.

Какие услуги уже в ближайшее время можно будет оформить в ЦНАПе: