Жизнь Кабмин расширил перечень услуг, которые можно получить в ЦНАП - ПОЛНЫЙ СПИСОК

2024-08-07 09:35

Кабинет министров расширяет список сервисов, которые можно будет получить во всех Центрах предоставления админуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Чтобы украинцы оформляли важные услуги без беготни между учреждениями, быстро и комфортно", - говорится в сообщении.

Какие услуги уже в ближайшее время можно будет оформить в ЦНАПе:

  • взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;
  • назначение ежемесячной денежной компенсации для учеников учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.
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Украину накроют сильные ливни: синоптик сказала, когда вернется жара до +40 2024-08-06 20:04
Высший совет правосудия уволил судью Кассационного админсуда Всеволода Князева 2024-08-06 14:32