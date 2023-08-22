ВОЙНА В Украине Враг распространяет очередной фейк о мобилизации в Украине

2023-08-22 12:27

В сети распространилась информация о том, что в Тернополе за неявку в военкомат угрожают отключать газ и горячую воду. Однако это очередной фейк, к которому могут быть причастны российские пропагандисты, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что в соцсетях распространяются фото "писем" от коммунальной службы Тернополя с просьбой к призывнику прийти в Территориальный центр комплектования, иначе в его доме отключат газ и горячую воду.

"Текст "письма" содержит много ошибок, за которыми, очевидно, стоит российская рука. Например, в нем использовано слово "согласно" вместо "згідно з". А призывников призывают прийти в ТЦК до 18 января 2023 года, хотя от этой даты уже прошло более полугода", - отметили в Центре.

Кроме того, авторы ссылаются на закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, хотя неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных карается штрафом, а не отключением коммунальных услуг.

Также пока действует военное положение, запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

В Тернопольском областном ТЦК назвали распространенную информацию "абсурдной выдумкой".