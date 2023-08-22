Фото-видео видео Спутниковые фото аэродрома Сольцы подтвердили точный удар украинского беспилотника

2023-08-22 14:32

В сети обнародованы спутниковые снимки Planet labs аэродрома Сольцы в Новгородской области после атаки 19 августа, когда мог быть уничтожен бомбардировщик Ту-22М3.

На видео представлены два спутниковых фото. Первое было сделано 16 августа - еще до атаки на аэродром. На изображении видны российские бомбардировщики Ту-22М3.

На снимках от 21 августа заметно обгоревший след на месте, где раньше размещался один из самолетов. Также на нем отсутствуют другие бомбардировщики.

Напомним, беспилотник нанес удар по российской авиабазе Сольцы. Один из самолетов был поврежден. После удара по авиабазе Сольцы произошла передислокация нескольких бортов Ту-22м3 на авиабазу Оленью.