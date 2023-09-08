ВОЙНА В Украине В Україні деякі категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно: хто входить до переліку

2023-09-08 21:36

Восени цього року повістки можуть вручати повторно:

• якщо ВЛК проходили більше як рік тому

• для перевірки облікових даних

• для перевірки даних про заброньованого працівника

• для перевірки обставин на відстрочення

• для мобілізації.

Повістки будуть видаватися двом категоріям чоловіків.

“Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб”, – зазначила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.