В Україні деякі категорії чоловіків можуть отримати повістку повторно: хто входить до переліку

Восени цього року повістки можуть вручати повторно:
• якщо ВЛК проходили більше як рік тому
• для перевірки облікових даних
• для перевірки даних про заброньованого працівника
• для перевірки обставин на відстрочення
• для мобілізації.
Повістки будуть видаватися двом категоріям чоловіків.
“Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб”, – зазначила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.