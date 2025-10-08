ВІЙНА В Україні Коли мобілізовані до Збройних сил мають право перейти на контрактну форму служби - поради юриста

2025-10-08 09:35

В Україні триває мобілізація громадян, які перебувають на військовому обліку. Мобілізовані до Збройних сил особи мають право перейти на контрактну форму служби, якщо виявлять таке бажання.

Водночас строк контракту має відповідати мінімальним вимогам, установленим законодавством. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

До юристів звернувся громадянин із запитанням, чи може мобілізований військовослужбовець, уже проходячи службу у ЗСУ, підписати контракт, та поцікавився, який мінімальний строк такого контракту.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це цілком можливо, тож мобілізований має право укласти контракт під час служби.

Щодо тривалості контракту, юрист зазначив, що вона залежить від військового звання:

– для рядового складу мінімальний строк становить 3 роки

– для сержантів і старшин – від 3 до 5 років

– для офіцерів – щонайменше 5 років, а для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.