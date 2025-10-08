ВІЙНА В Україні Коли мобілізовані до Збройних сил мають право перейти на контрактну форму служби - поради юриста

2025-10-08 09:35

В Україні триває мобілізація громадян, які перебувають на військовому обліку. Мобілізовані до Збройних сил особи мають право перейти на контрактну форму служби, якщо виявлять таке бажання.

Водночас строк контракту має відповідати мінімальним вимогам, установленим законодавством. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

До юристів звернувся громадянин із запитанням, чи може мобілізований військовослужбовець, уже проходячи службу у ЗСУ, підписати контракт, та поцікавився, який мінімальний строк такого контракту.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це цілком можливо, тож мобілізований має право укласти контракт під час служби.

Щодо тривалості контракту, юрист зазначив, що вона залежить від військового звання:

– для рядового складу мінімальний строк становить 3 роки

– для сержантів і старшин – від 3 до 5 років

– для офіцерів – щонайменше 5 років, а для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.

subscriber subscriber

Еще по теме

Укроборонпром уклав кілька контрактів на виробництво боєприпасів з відомою польською компанією

2025-09-06 21:18

Захисник Борнмута Мілош Керкеш близький до переходу в Ліверпуль - контракт до 2023 року

2025-06-06 11:32

В Раду подан законопроект, который позволяет брать на службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

2025-05-01 14:37

Ювентус до конца лета 2027 года продлил контракт с форвардом, который не сыграл ни одного матча за сезон

2025-05-01 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-10-08 14:46

На Сумщині ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання

2025-10-08 13:34

Офіцер два роки змушував військовослужбовців продавати шаурму та виконувати будівельні роботи

2025-10-08 11:28

Коли мобілізовані до Збройних сил мають право перейти на контрактну форму служби - поради юриста

2025-10-08 09:35
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2025-10-08 14:46
На Сумщині ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання 2025-10-08 13:34
Офіцер два роки змушував військовослужбовців продавати шаурму та виконувати будівельні роботи 2025-10-08 11:28
Коли мобілізовані до Збройних сил мають право перейти на контрактну форму служби - поради юриста 2025-10-08 09:35