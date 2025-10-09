ВІЙНА В Україні Мобілізація по-новому: ТЦК можуть отримати доступ до актуального державного реєстру виборців

2025-10-09 12:30

Для того, щоб мобілізація в Україні була ефективною, ТЦК треба спиратися на якусь інформаційну базу. Найбільш точним та повним є Єдиний державний реєстр виборців.

Саме він оновлювався найчастіше. Про це в коментарі ЗМІ сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший – Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум – до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", – заявив він.

На думку Тимочка, автоматичне взяття чоловіків на військовий облік, яке впроваджується в Україні, дозволить швидше діяти уповноваженим органам на місцях у питаннях триваючої мобілізації.

Він також відповів на питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом.

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці", – наголосив голова Ради резервістів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Коли мобілізовані до Збройних сил мають право перейти на контрактну форму служби - поради юриста

2025-10-08 09:35

В Україні можуть знову змінити правила бронювання військовозобов’язаних

2025-07-02 16:47

Минобороны добивается частичного снятия брони с медиков для их мобилизации

2025-05-02 16:44

Как в Украине обновили программу базовой войсковой подготовки мобилизованных

2025-02-13 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Мобілізація по-новому: ТЦК можуть отримати доступ до актуального державного реєстру виборців

2025-10-09 12:30

СБУ затримала зрадника, який займався коригуванням ворожих ударів по Україні

2025-10-09 10:27

Після чергових ударів ворога зафіксовані знеструмленя споживачів у Чернігівській і Дніпропетровській областях

2025-10-08 16:47

Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-10-08 14:46
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Мобілізація по-новому: ТЦК можуть отримати доступ до актуального державного реєстру виборців 2025-10-09 12:30
СБУ затримала зрадника, який займався коригуванням ворожих ударів по Україні 2025-10-09 10:27
Після чергових ударів ворога зафіксовані знеструмленя споживачів у Чернігівській і Дніпропетровській областях 2025-10-08 16:47
Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ 2025-10-08 14:46