ВІЙНА В Україні Мобілізація по-новому: ТЦК можуть отримати доступ до актуального державного реєстру виборців

2025-10-09 12:30

Для того, щоб мобілізація в Україні була ефективною, ТЦК треба спиратися на якусь інформаційну базу. Найбільш точним та повним є Єдиний державний реєстр виборців.

Саме він оновлювався найчастіше. Про це в коментарі ЗМІ сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має опиратися на якусь інформаційну базу. Для того, щоб розуміти, з ким працювати, потрібно розуміти те, хто ці люди. Тому і отримується інформація з різних реєстрів. У нас найбільш точніший та повніший – Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум – до війни. Це нормальний процес, це буде допомагати швидше діяти на місцях", – заявив він.

На думку Тимочка, автоматичне взяття чоловіків на військовий облік, яке впроваджується в Україні, дозволить швидше діяти уповноваженим органам на місцях у питаннях триваючої мобілізації.

Він також відповів на питання про те, чи посилиться в Україні мобілізація найближчим часом.

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати економіці", – наголосив голова Ради резервістів.