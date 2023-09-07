ВОЙНА В Украине Крымский мост "охраняют" 6 катеров и 5 кораблей фсб рф - Плетенчук

2023-09-07 20:48

К "охране" Крымского моста россияне привлекли 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы фсб россии. Об этом заявил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые Новости».

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Он рассказал, что российские пограничники стараются очень плотно перекрывать мост именно с юга, вероятно, ожидая оттуда удара.

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"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения. Но нет таких заборов, которые мы не преодолеем", — отметил Дмитрий Плетенчук.