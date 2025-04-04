ВОЙНА В Украине Боевые корабли ВМС Украины проверили на совместимость по стандартам НАТО

2025-04-04 09:29

Корабли Военно-Морских сил ВСУ Черкассы и Чернигов первыми с 24 февраля 2022 года были оценены на совместимость по стандартам НАТО. Об этом сообщило командование ВМС ВСУ.

"Минные корабли Черкассы и Чернигов первыми с начала полномасштабной агрессии рф завершили оценку НАТО 1-го уровня, которая подтверждает совместимость с процедурами и стандартами НАТО", - подчеркнули в ВМС.

Одним из основных механизмов такого партнерства является Программа проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

Основная ее задача – практическое оценивание уровня готовности подразделений вооруженных сил стран-партнеров к совместному участию с военными формированиями НАТО в операциях Альянса.

В командовании отметили: участие в этой программе способствует повышению боеспособности Вооруженных сил Украины и их интеграции в систему коллективной безопасности НАТО.

Экипажи кораблей далее должны пройти оценивание НАТО второго уровня (NEL2), после чего они получат право на участие в многонациональных операциях и миссиях Альянса.

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