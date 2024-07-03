Политика Лукашенко заявил, что усилил охрану границы "Искандерами

2024-07-03 21:37

По его словам, в войну страну втягивать он не собирается.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу республики. На позиции были выведены ракетные установки "Искандер".

Об этом он заявил на торжественном вечере по случаю Дня независимости Беларуси.

"Пограничники переведены на усиленную охрану границы, развернуты Силы спецопераций. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО – как наши, так и российские", — высказался Лукашенко.

По его словам, на позиции вывели системы залпового огня "Полонез". В то же время заверил, что не собирается ввязываться "ни в какие боевые действия". Мол, неизвестно, "к чему это приведет".

Также Лукашенко заявил, что в случае атаки на Беларусь он не исключает "удара всеми видами вооружений по заданной цели".

Напомним, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что якобы Украина стягивает войска к границе и даже пытается "втянуть страну в войну".