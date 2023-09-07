ВОЙНА В Украине Вражеский удар по рынку Константиновки: в полиции обновили данные о жертвах и пострадавших

2023-09-07 13:35

В результате вражеских обстрелов рынка в городе Константиновка погибли 16 местных жителей, а не 17, как сообщалось ранее. Еще 33 человека получили ранения, сообщила начальница отдела коммуникации Управления Нацполиции в Донецкой области Александра Гаврилко в эфире телемарафона в четверг, 7 сентября.



"Сейчас, по официальной информации, мы имеем 16 тел погибших и 33 раненых. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели уже тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам", - заявила она.



По словам Гаврилко, уже почти все погибшие идентифицированы, а также найдены их родственники.



"Сегодня на утро у нас остается один человек - это тело мужчины, - родственники которого не появились. Мы отобрали ДНК-профиль, и мы обращаемся ко всем людям, проживающим в Константиновке, кто знает, что родственники или знакомые находились там (на месте обстрела, – ред.), обратиться в полицию, если вы этого человека знаете, и прийти на опознание", - сказала представитель полиции.



Гаврилко рассказала, что многие тела погибших были "в разорванном состоянии", многие из них были обгоревшими.



Она также отметила, что полиция исключает использование россиянами артиллерии, о чем сообщалось ранее.



"Пока еще проводится экспертиза взрывотехниками, еще проверка продолжается. Одно могу сказать: есть несколько версий типа вооружения. Артиллерию мы пока исключаем, хотя сначала мы предоставляли информацию, что это был артиллерийский обстрел. Сейчас мы это исключаем. Есть несколько версий, однако позже это будет уточнена информация", - пообещала Гаврилко.



Напомним, вчера днем рашисты атаковали Константиновку. Были повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, административное здание и пятый этаж жилого дома, сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.