Украина Задержанный хулиган отнял пистолет у копа и застрелился в отделении полиции

2019-06-28 21:36 54

В Константиновке Донецкой области задержанный хулиган в отделении отобрал у полицейского пистолет и застрелился.

Как сообщила пресс-служба полиции области, мужчину задержали за нападение и избиение прохожей женщины, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был оперативно задержан полицейскими. Ним оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). Подозреваемый был доставлен в Константиновский отделение полиции.

"Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой", - сообщили в полиции.

По факту начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции и ответственный от руководства отстранены работы.