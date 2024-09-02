ВОЙНА В Украине В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация 450 тысяч мирных жителей

2024-09-02 12:28

В Константиновской громаде Донецкой области проходит обязательная эвакуация. Из населенных пунктов, расположенных менее чем в 10 км от фронта, детей и родителей вывозят на спецтехнике. По предварительным оценкам будут перемещны порядка 450 тыс человек. В одной только Контантиновке до войны прожиавало 70 тысяч граждан.

Оккупанты бросили сюда значительные силы, ежедневно атакуют Константиновку из артиллерии, дронов и т.д. Вероятно, из главной целью тут является Славянск.

За неделю в городе - один погибший и 11 раненых. Из-за близости фронта жители начали выезжать в более безопасные регионы, однако многие семьи даже с детьми еще остаются. люди. Не выходят на улицы, прячут от эвакуации себя и детей. Говорят, денег нет на перемещение. Фактически боятся неопределенности, а не постоянных обстрелов и геноцида, который неминуем в случае временной оккупации.

Однако очень важно, что в этот раз эвакуация объявлена заранее и на государственном уровне, а не "спасайся сам, кто как может", как было в Буче, Мариаполе, Мелитополе ... Чем это тогда обернулось, сегодня знает весь мир.

Сейчас в мероприятиях эвакуации задействованы максимальные силы полиции. Совместно с ГСЧС созданы три группы оповещения, которые объезжают улицы и предупреждают о необходимости эвакуации. Пешие патрули обходят адреса, где живут семьи с детьми, и предлагают помощь в выезде.

В селах, приближенных к зоне боев, работают экипажи на бронекапсулах. По данным СМИ эвакуация организована грамотно и с соблюденим мер безопасности.

В случае успешной реализации всех планов, риск ситуации, которая произошла в начале вторжения в пригородах Киева, в частности в Буче, будет сведен к минимуму.