Экономика Германия готова помочь построить в Украине новейшую ветровую электростанцию

2023-09-12 12:27

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которая побывала в Украине и посетила электроподстанцию в Киевской области, высказалась за увеличение доли возобновляемой энергетики. Об этом сообщает телеканал ARD.

Станция расположена на площади около 40 га и обеспечивает электроснабжением значительную часть региона. В нее несколько раз попадали вражеские ракеты и беспилотники, части объектов были разрушены, но уже отстроены. 

Бербок, которая является членом "зеленой" партии Германии, также считает целесообразным построить ветровую электростанцию возле Чернобыльской АЭС: на встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

В МИД ФРГ отметили, что в центре внимания визита Бербок в Киев есть, собственно, меры по обеспечению и защите электроснабжения населения, особенно зимой. Добавим, что Германия в конце 2022 года внесла наибольший вклад в Фонд поддержки энергетики Украины - 130 млн евро.

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