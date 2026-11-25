Економіка В Україні стрімко втрачають популярність дизельні автомобілі

2026-11-25 11:31

У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 4,7 тис. автомобілів із дизельними двигунами, що на 22% менше проти аналогічного місяця 2025 року. Про це повідомляє УкрАвтопром.

З загальної кількості 1,2 тис. автомобілів нові - на 16% менше, ніж у жовтні торік. Ще 3,5 тис. становили вживані авто, ввезені з-за кордону. Їхня кількість скоротилася на 23%.

Серед нових дизельних легковиків найпопулярнішим став Volkswagen Touareg - у жовтні зареєстрували 184 такі автомобілі. Друге місце посів Renault Duster зі 147 одиницями, третє - Toyota Land Cruiser Prado зі 120 автомобілями.

До п'ятірки лідерів також увійшли Skoda Kodiaq (114 одиниць) і Volkswagen Tiguan (97).

Серед імпортованих вживаних дизельних автомобілів перше місце посів Renault Megane - 302 одиниці. Далі йдуть Skoda Octavia (269), Nissan Qashqai (238), Volkswagen Passat (179) та Hyundai Santa Fe (161).