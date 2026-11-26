Економіка Nvidia повністю перекриває експорт потужних процесорів штучного інтелекту до Китаю

2026-11-26 14:38

Американська компанія Nvidia припинила постачати до Китаю ліцензовані чипи для центрів обробки даних серії Hopper. Це ставить під сумнів перспективи домовленостей між Вашингтоном і Пекіном щодо експорту передових технологій. Про це повідомляє Reuters.

Тимчасова генеральна директорка Nvidia Колетт Кресс, яка замінила Дженсена Хуанга після його відставки минулого тижня, заявила, що за квартал, який завершився 25 жовтня, компанія продала Китаю ліцензованих продуктів покоління Hopper на 2,4 млрд доларів. Водночас нових поставок наразі не планують.

"Наші прогнози не передбачають жодних ліцензованих продуктів серії Hopper для центрів обробки даних, і ми більше не постачаємо ліцензовані продукти серії Hopper для центрів обробки даних до Китаю", - сказала Кресс.

Вона не пояснила причин припинення експорту та не уточнила, чи є це рішення остаточним.

До сімейства Hopper належить H200 - потужний чип, який використовують для навчання та роботи сучасних моделей штучного інтелекту. США запровадили експортні обмеження на такі процесори у 2022 році, а згодом посилили контроль за доступом Китаю до них.

Після торішнього саміту з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить продаж чипів H200 окремим затвердженим китайським клієнтам. У січні Вашингтон пом’якшив правила ліцензування експорту, дозволивши розглядати відповідні заявки в індивідуальному порядку з урахуванням вимог безпеки. Цьому передувало кілька місяців лобіювання з боку Хуанга.

Чипи H200 для Nvidia виробляє тайванська компанія TSMC. Умови експорту також передбачали 25-відсоткове мито на ці процесори під час їхнього ввезення до США перед подальшим відправленням до Китаю.

За попередніми повідомленнями, Вашингтон схвалив продаж H200 десятьом китайським компаніям, серед яких Alibaba, Tencent і ByteDance - власник TikTok. Однак Пекін згодом обмежив імпорт цих процесорів, намагаючись зменшити залежність від американських технологій.