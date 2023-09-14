Жизнь Котельные Киева на случай перебоев с электроснабжением оборудуют генераторами

2023-09-14 10:27

В Киеве более ста котельных обеспечены возможностью оперативного подключения к генераторам в случае перебоев с электроснабжением, - сообщил в эфире радио КиевFM заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его данным, коммунальные службы Киева не прекращают подготовительные работы по стабильному прохождению отопительного сезона.

"На сегодняшний день выполнены гидравлические испытания тепловых сетей города и продолжается ликвидация выявленных повреждений, а также проводятся испытания на источниках теплоснабжения. Более сотни городских котельных уже обеспечены возможностью оперативного подключения к альтернативным источникам питания", - подчеркнул чиновник.

Пантелеев добавил, что часть энергетического оборудования столицы была разрушена минувшей зимой, и сейчас идет непростой процесс его восстановления.

Он отметил, что город формирует арсенал альтернативных источников питания на объектах, где позволяет мощность. Так, более двух третей котельных Киева имеют генераторы, поэтому при выключении света они будут продолжать работать.