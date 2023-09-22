ВОЙНА В Украине Дания передает Украине большую партию модернизированных танков Т-72 и Leopard

2023-09-22 14:35

Дания предоставит Украине 45 танков - 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 Leopard 1. Об этом сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время встречи в формате Рамштайн, сообщает Nyhede.

Указано, что эта помощь является частью поддержки на 5,8 млрд датских крон (около 830 млн долларов), которые страна выделила Украине на прошлой неделе.

В настоящее время Дания уже предоставила Украине помощь на 11,2 млрд датских крон (около 1,6 млрд долларов).

"Идея передачи Украине новых 15 танков Т-72ЕА состоит в том, что, в отличие от танков Leopard, которые Дания уже передавала Украине, они могут немедленно стать частью украинских вооруженных сил", - пишет издание.

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