ВОЙНА В Украине ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года

2023-11-17 09:35

Министерство иммиграции и интеграции Дании продлит разрешения на проживание украинских беженцев до 17 марта 2025 года

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

До марта следующего года ведомство планирует проверить дела украинцев, получивших вид на жительство. Если они будут и дальше соответствовать условиям временной защиты, то их продлят автоматически. Соответствующую карточку отправят по почте

Украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

Напомним, ранее Швейцария продлила срок действия защиты украинских беженцев до 2025 года

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2023-11-17 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

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Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС 2023-11-17 10:27
ДАНИЯ ПРОДЛИТ РАЗРЕШЕНИЕ на ПРОЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ до МАРТА 2025 года 2023-11-17 09:35