Жизнь Обзор онлайн-слота Starlight Princess slot

2023-09-25 14:45

Слоты на азиатскую аниме-тематику довольно популярны в последние годы на сайте казино Вулкан. Компания Pragmatic Play разработала собственный слот на эту тему под названием Starlight Princess. Этот слот похож на Moon Princess от Play'n GO, хотя предлагает совершенно другие возможности.

Это слот с 6 барабанами и 5 рядами, предлагающий механику Win-All-Ways, позволяющую формировать комбинации в любом направлении. Что касается функций, то здесь будут кувырки, множители, а также скаттеры, которые дадут вам доступ к бонусному раунду бесплатных вращений. Что удивительно, но Вайлдов не будет, но благодаря продуманной механике их отсутствие вы не заметите. Готовы узнать больше об этом слоте? Тогда ждем Вас в казино Вулкан!

Как играть в Starlight Princess slot ?

Чтобы правильно начать наш обзор Starlight Princess slot, мы должны сначала упомянуть, что в этот слот можно играть на всех устройствах, и он идеально подходит для игры в дороге, на любом мобильном устройстве, которое у вас есть. Что касается настройки, то как только вы загрузите его, вы увидите, что он выполнен в узнаваемом стиле Pragmatic Play.

Барабаны находятся в центре экрана, а справа от них вы увидите аниме-принцессу. Слева вы увидите опцию Ante Bet, которая увеличивает обычную ставку на 25% и удваивает ваши шансы на выигрыш бонусного раунда на лучших игровых автоматах.

Под барабанами вы увидите кнопку с тремя полосками, где указаны правила игры, и кнопку «Динамик», где вы можете настроить звуки игры. Рядом находится кнопка «i», где вы найдете таблицу выплат. В таблице выплат вы увидите низкооплачиваемые драгоценные камни пяти разных форм и цветов. Затем вы увидите сердца, луны, солнца и звезды, которые могут принести выплаты, в 50 раз превышающие ставку. Сама аниме-принцесса — это Scatter, что также дает вам Scatter-выигрыш, в 100 раз превышающий ставку за лучшую комбинацию. Затем вы увидите дисплеи «Кредит», «Ставка» и «Выигрыш», а затем большую кнопку «Вращение» со знаками «-» и «+» по бокам, где вы можете увеличить или уменьшить свою ставку от 0,20 до 100 кредитов без ставки анте. активный. Под кнопкой «Воспроизвести» вы найдете кнопку «Автозапуск».

Бонусные функции Starlight Princess и бесплатные вращения

Учитывая, что в игре нет символов Wild, давайте начнем с функции Tumble. Эксперты казино Вулкан отметили, что каждая составленная вами выигрышная комбинация запускает переворот, в результате которого все выигрышные символы удаляются с барабанов, а новые выпадают сверху. Нет ограничений на количество последовательных падений, которые вы можете вызвать, поэтому они будут продолжаться до тех пор, пока вы составляете выигрышные комбинации.

На барабанах вы увидите символы сердца с крыльями. Это будут ваши символы множителя, которые могут появляться случайным образом во время любого падения. Когда вы его получите, вы увидите, что он прибудет со значением множителя от 2x до 500x в случайном порядке! Значения всех символов множителя суммируются в конце выпадения и применяются к вашему общему выигрышу!

Вы активируете 15 бесплатных вращений , когда выпадает 4 или более скаттера. Во время бонусного раунда Starlight Princess слева от барабанов появляется множитель. Каждый символ множителя, который выпадает на барабанах во время бесплатных вращений, добавляется к общей сумме, отображаемой на дисплее множителя. Каждый раз, когда вы получаете новый множитель и получаете выигрышный спин, общее значение множителя также добавляется, чтобы умножить ваш выигрыш. Более того, бесплатные вращения можно запустить повторно!