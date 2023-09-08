Экономика В Нацбанке назвали реальные причины снижения курса гривны на наличном рынке

2023-09-08 12:29

В августе курс гривны снизился к доллару на наличном рынке из-за сезонных факторов, но решение Национального банка разрешить населению покупку валюты онлайн изменило ситуацию. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Указано, что основными факторами незначительного ослабления наличного курса и расширения спреда были:

возврат сезонного фактора - повышение спроса на иностранную валюту

ситуативный рост спроса на наличную валюту из-за аннулирования лицензии одному крупному игроку на рынке обмена валюты за систематические нарушения.

"В то же время в конце месяца спред снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению НБУ на продажу валюты онлайн, а курсовые ожидания остаются устойчивыми", - указано в обзоре.

По данным регулятора, средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе вырос на 1,4% - до 37,80 грн.

Вместе с тем, в середине августа курс доллара на наличном рынке подорожал примерно на гривну до уровня 38,60 гривен. В конце прошлого месяца НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен в месяц. Это привело к заметному росту курса гривны.