ВОЙНА В Украине Польша будет ремонтировать на своей территории украинские танки разных типов

2023-10-04 08:24

Польша будет ремонтировать на своей территории украинские танки как советского, так и польского производства. 

Как сообщает Polska Agencja Prasowa, ранее польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa заявил о создании технологического центра по ремонту украинских танков Т-64 в рамках совместного проекта польского оборонного предприятия Bumar-Labedy и Укроборонпрома.

"Ожидается, что Гливицкий завод (Bumar-Labedy ) со временем начнет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине Польшей, а также будет включен в планы обслуживания танков Leopard 2A4, которыми Запад вооружает Украину", - пишет PAP.

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