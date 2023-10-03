Жизнь В Киеве изменили систему оплаты проезда: киевляне массово не понимают нововведения

2023-10-03 16:48

С 4 октября оплатить проезд в общественном транспорте Киева банковской картой, Apple Pay, Google Pay или цифровой транспортной картой можно будет только за две поездки вместе.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе", - говорится в сообщении.

"Изменения касаются оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты", - отмечают также в КГГА.

Как следует из разъяснения, оплата будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня.

Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет проводиться списание за две валидации одновременно.

Если пассажир не осуществит вторую поездку до вечера, списание за первую состоится после 21:00.

Банковской карточкой можно заплатить только за одного пассажира, напоминают в КГГА.

"Если путешествуете с близкими - воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами", - говорится в сообщении.

Также, в КГГА предоставили разъяснения, относительно подтверждения оплаты проезда.

"Важно помнить, что подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета - как для пассажира, так и для контроллера. Подтверждением является исключительно информация на самом валидаторе (в случае повторного прикладывания) и на устройстве контроля", - говорится в сообщении.

Как утверждают в КГГА, данная система уже была успешно испытана в столичном транспорте.

"Данная система прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт", - говорят в КГГА.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений.

При этом, как следует из комментариев под сообщением КГГА в фейсбук, киевляне массово не понимают новой системы оплаты и какую цель имеют анонсированные нововведения.