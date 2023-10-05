ВОЙНА В Украине Будет еще 6-8 недель хорошей погоды для прогресса на поле боя в Украине – Кирби

2023-10-05 18:26

В администрации президента США считают, что наступательные операции на линии фронта в Украине возможны еще полтора-два месяца, а затем погода усложнит этот процесс.

Источник: координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом Доме

Прямая речь: "Мы знаем, что контрнаступление идет не так быстро, как даже украинцы хотели бы. Это до сих пор жестокая борьба – основные две линии проходят на Донбассе и на юге Запорожской области. Они сражаются каждый день.

Время не на нашей стороне. У нас есть еще 6-8 недель хорошей погоды там, пока ситуация не усложнится для обеих сторон".

Детали: Кирби не стал говорить о других обстоятельствах на поле боя, однако заверил, что США надеются, что Силы обороны Украины смогут достичь определенных успехов до холодов.

Он также признал, что без помощи Соединенных Штатов Америки и других партнеров Украине будет сложно продолжать борьбу.