Жизнь Если полгода не снимать деньги с пенсионной карты, можно потерять пенсию

2023-10-27 14:35

В Україні діє норма, яка передбачає, що нарахування пенсій може бути припинено. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Відповідно до законодавства України діє норма, яка передбачає, що нарахування пенсій припиняється, якщо людина не знімала кошти з рахунку понад 6 місяців.

За її словами, ця норма діє вже багато років. Її запровадили для того, аби гроші не накопичувалися на рахунку людини, доля якої невідома.

«Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм», - пояснила чиновниця.

«Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають», - сказала чиновниця й уточнила, що максимальний термін накопичення виплат становить 3 роки

Аби відновити свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

«Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду чи банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши у Пенсійний фонд, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію», - розповіла заступниця міністра

Також пройти ідентифікацію можна в електронному кабінеті Пенсійного фонду з «Дія.Підпис» або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, до ідентифікації прирівнюється відвідування консульської установи