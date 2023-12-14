Жизнь Як та на скільки будуть підвищувати пенсії українцям в 2024 році - нові принципи індексації

2023-12-14 12:30

Незважаючи на воєнний стан, держава проведе в 2024 році індексацію пенсії. Підвищення пенсій очікуємо в січні, березні та липні.

Принципи проведення індексації пенсій в 2024 році пояснила міністр соціальної політики України Оксани Жолнович:

• Пенсії перерахують «практично всім громадянам», які вийшли на пенсію пізніше ніж через три роки з моменту реформи. Тому що за останні три роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от усе, що було до того, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менші за реальну вартість

• Бальна система нівелює розбіжності в пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди. Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це людині буде нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11−12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше.

• Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного громадянина України. Це забезпечить можливість щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та відповідно індексувати пенсію.

• Суттєво проіндексувати виплати наступного року не вдасться, тому що на це потрібно близько 300 млрд грн, а держава виділила всього 100 млрд грн. Тож акцент будуть робити на тих особах, які отримують найменші виплати (близько 60% пенсіонерів).

Як будуть підвищувати пенсії в 2024 році

У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи — у січні, березні та липні:

• у січні 2024 року — виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

• у січні та липні 2024 року — перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років;

• у березні 2024 року — пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом.