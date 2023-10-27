Заведующий психиатрическим отделением столичной клиники за шесть тысяч долларов устанавливал уклонистам фиктивную инвалидность. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что врач сам наладил схему получения взяток. Фальшивые документы о якобы наличии тяжелых заболеваний помогали уклонистам получить группу инвалидности, стать "непригодными для военной службы" и получить возможность пересечь границу.
Фигурант оформлял нахождение мужчин на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также были внесены в базу eHealth.
Правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных медицинских документов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.
По месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК провели обыски. Изъяты деньги, черновые записи о "пациентах", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала войны.