ВОЙНА В Украине В Киеве задержан доктор, который за $6 тысяч делал уклонистам фиктивную инвалидность

2023-10-27 12:29

Заведующий психиатрическим отделением столичной клиники за шесть тысяч долларов устанавливал уклонистам фиктивную инвалидность. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что врач сам наладил схему получения взяток. Фальшивые документы о якобы наличии тяжелых заболеваний помогали уклонистам получить группу инвалидности, стать "непригодными для военной службы" и получить возможность пересечь границу.

Фигурант оформлял нахождение мужчин на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также были внесены в базу eHealth.

Правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных медицинских документов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.

По месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК провели обыски. Изъяты деньги, черновые записи о "пациентах", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала войны.