ВОЙНА В Украине В Киеве задержан доктор, который за $6 тысяч делал уклонистам фиктивную инвалидность

2023-10-27 12:29

Заведующий психиатрическим отделением столичной клиники за шесть тысяч долларов устанавливал уклонистам фиктивную инвалидность. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что врач сам наладил схему получения взяток. Фальшивые документы о якобы наличии тяжелых заболеваний помогали уклонистам получить группу инвалидности, стать "непригодными для военной службы" и получить возможность пересечь границу.

Фигурант оформлял нахождение мужчин на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Фиктивные сведения также были внесены в базу eHealth.

Правоохранители задокументировали весь процесс подготовки фиктивных медицинских документов для мужчины призывного возраста, на основании которых он получил заключение МСЭК о непригодности к военной службе из-за инвалидности.

По месту работы фигуранта, а также в помещении МСЭК провели обыски. Изъяты деньги, черновые записи о "пациентах", а также документы о непригодности к военной службе мужчин, которые выдавались после начала войны.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров

2023-10-27 22:12

Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення

2023-10-27 19:31

В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов

2023-10-27 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров 2023-10-27 22:12
Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення 2023-10-27 19:31
В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить 2023-10-27 18:28
Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов 2023-10-27 17:32